شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. 3 تصريحات نارية من ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري



الزمالك ضد الاتحاد السكندري استطاع الصربى "ميتشو" مصالحة جماهير الفريق الأبيض بالفوز على زعيم الثغر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وذلك بعد فقدان لقب السوبر المحلى أمام الأهلى.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري ومصطفى محمد صاحب هدف الفوز



الزمالك ضد الاتحاد السكندري حيث نجح مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض مواصلة عروضه المبهرة وانتزاع فوزا ثمينا وغاليا على فريق الاتحاد السكندري فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت.

الزمالك ضد الاتحاد السكندرى وميتشو يتعلل بمباراة الأهلى لهذا السبب



الزمالك ضد الاتحاد السكندرى حيث أكد ميتشو، المدير ، أن لاعبيه استنفذوا طاقتهم فى مباراة الأهلى الأخيرة فى السوبر المصرى، والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتتويج باللقب، مؤكدًا أن الأبيض بدأ مشوار الألف ميل فى مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري وميتشو يعدد أسباب تراجع أداء الزمالك



الزمالك ضد الاتحاد السكندري حيث تحدث ميتشو عن تراجع أداء الفريق الأبيض أمام زعيم الثغر فى الشوط الثانى قائلا "المقارنة بينا وبين الاتحاد غير عادلة هما فريش ولكن نحن نلعب مباراة كل 72 ساعة".

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الزمالك ضد الاتحاد السكندري وميتشو يهدى الفوز لروح الطفل أدهم



أكد ميتشو أن الفريق كله يلعب كعائلة واحدة تلعب من أجل تحقيق الفوز، مشددًا على أن هدف الفريق كان الفوز على الاتحاد لإسعاد الجماهير اليوم بالإضافة إلى تقديم الفوز لروح الطفل أدهم الذى توفى قبل مباراة الأهلى الأخيرة، وعن استخدام "الروتيشن" بين اللاعبين بشكل دائم، قال: "بالنسبة لنا فأننا نلعب دائمًا باللاعبين الجاهزين".

الزمالك ضد الاتحاد السكندري وميتشو يصف ثلاث نقاط زعيم الثغر بمشوار الألف ميل



الزمالك ضد الاتحاد السكندرى حيث وصف ميتشو الثلاث نقاط التى انتزعها الأبيض من أنياب زعيم الثغر، بأنها أول خطوة فى مشوار الألف ميل مشددًا على أن الزمالك تأثير بسبب الغيابات المؤثرة فى وسط الملعب، موجهًا الشكر للاعبين على الأداء الذى قدموه، مشددًا على أن الإيجابية على المرمى لم تكن بالشكل المطلوب فى المباراة، قائلاً: "هذا ما أعاب الفريق".

الزمالك ضد الاتحاد السكندري وماذا قال ميتشو عن شيكابالا



الزمالك ضد الاتحاد السكندرى حيث تحدث ميتشو عن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائلا "شيكابالا من عشقه للزمالك قدم كل ما لديه أمام الأهلى، فهو بدأ مع النادى منذ أن كان طفلا وطاقته انتهت بعد مجهود كبير قدمه أمام الأهلى وكذلك أشرف بن شرقى ومحمد عبد الشافى كانوا مجهدين لذلك لم يتم الدفع به في التشكيل الأساسى"، مضيفًا: "شعرت أن شيكابالا يحتاج إلى راحة فلم يكن قادر على استعادة طاقته فى ذلك الوقت الضيق بين المباراتين لذلك فضلت إراحته".

الزمالك ضد الاتحاد السكندري وتقاصيل مشادة الفريقين



الزمالك ضد الاتحاد السكندري واشتبك لاعبو الفريقين عقب اطلاق حكم المباراة صافرة النهاية وذلك بعد اعتراض فريق الاتحاد السكندري على قيامهم