شكرا لقرائتكم الرياضة الكويتية تحتفي باليوم الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفى الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأندية الرياضية، باليوم الوطني السعودي الـ 89، وذلك خلال منافسات الدوري الكويتي. وقدم اتحاد كرة القدم والأندية الكويتية والقيادات الرياضية التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، تأكيدا للعلاقات المميزية التي تربط البلدين.

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