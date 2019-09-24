الظاهري نجم مسابقة نيكلوديون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج النجم الإماراتي الشاب «راشد الظاهري» بطل رياضة وسباقات الكارتينج، بجائزة «نجم الرياضة المفضل» التي جرت ضمن مسابقة نيكلوديون 2019 - أبوظبي لاختيار الأطفال، والتي تتم من خلال التصويت المباشر من قبل الجماهير المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي جرى بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال راشد الظاهري: تشرّفت بانتخابي لجائزة نجم الرياضة المفضل، وكان من الرائع أن أتلقى هذا الدعم من الجمهور الإماراتي والعربي، وهذا يشجعني للمضي قُدماً للوصول إلى مستويات أعلى.

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