سيتي في اختبار سهل بالكأس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، باختبار سهل؛ وذلك حين يحل اليوم ضيفاً على فريق الدرجة الأولى «بريستون نورث إند» في الدور الثالث.وهذه أول مواجهة مع ثالث الدرجة الأولى منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس مطلع 2007 حين فاز (3-1)، ومن المتوقع أن يعمد جوارديولا إلى إجراء تعديلات على تشكيلته الأساسية؛ من أجل منح نجومه فرصة التقاط أنفاسهم.ويلتقي اأرسنال يلتقي اليوم على أرضه مع توتنجهام فورست، فيما يلعب ليفربول غداً الأربعاء مع مضيفه ميلتون كينز دونز من الدرجة الثانية، وتوتنهام اليوم مع مضيفه كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة.