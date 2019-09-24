«فخر أبوظبي» يتأهل إلى الدور الثاني في البطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تأهل الجزيرة إلى الدور الثاني بفوزه على النصر العماني 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي ضمن مباراة إياب الجولة الأولى من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، وسجل للجزيرة زايد العامري هدفين (7) و(67)، وباتنا (82)، وأحرز هدف النصر محمد الحوسني (47). وتقام قرعة دور ال 16 من بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال يوم ال 15 من أكتوبر المقبل في العاصمة الرياض، ويشارك في القرعة ممثلا الإمارات الجزيرة الذي تأهل على حساب النصر العماني، والوصل الذي صعد إلى الدور الثاني على حساب الهلال السوداني.

و باغت الجزيرة ضيفه النصر العماني بالهدف الأول مبكراً عن طريق المهاجم الشاب زايد العامري من هجمة عكسية منظمة في الدقيقة «7»، وسبق الهدف الأول للجزيرة هجمتان في غاية الخطورة للضيوف عبر المحترف جونوروفيتش الذي هدد مرمى أصحاب الأرض ومنعه القائم الأيسر من زيارة شباك فخر أبوظبي في الدقيقة «4».

وغادر محترف النصر العماني جوردان ديفيد الملعب متأثراً بإصابة في الدقيقة «8»، وضغط الضيوف على مرمى أصحاب الأرض لإدراك التعادل مع تراجع الجزيرة، ولكن الهجمات لم تكن بالنجاعة المطلوبة. ونجح الفريق العماني في إدراك هدف التعادل عن طريق محمد الحوسني في الدقيقة الثانية من الزمن الإضافي للشوط الأول.

انطلق الشوط الثاني بتبديل في صفوف الجزيرة بخروج خلفان مبارك ونزول المدافع خليفة الحمادي، ونال المحترف فاجان أفريان وعبدالمجيد الأحمدي من النصر العماني إنذاراً للخشونة، ونزل حمد الحبسي في مكان فاجان أفريان. واستمرت أفضلية الفريق الضيف في الشوط الثاني، وكاد يصيب مرمى الجزيرة في هجمتين، أخطرهما تسديدة الأحمدي التي اصطدمت بأحد لاعبي الجزيرة ومرت على بُعد بسط من القائم الأيسر.

وأضاف زايد العامري الهدف الثاني للجزيرة بطريقة جميلة من العرضية التي وصلته من باتنا في الدقيقة 67، وأكمل البديل باتنا ثلاثية الجزيرة من ضربة ثابتة في الدقيقة «82»، ليتواصل اللقاء حتى نهايته بفوز الجزيرة 3-1، وحسم تأهله.