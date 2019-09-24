شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الجوجيتسو تستعد لمونديال أبو ظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد منتخبات الإمارات للناشئين والشباب والكبار الرجال والسيدات لإقامة معسكر تدريبي داخلي؛ استعداداً لبطولة العالم التي تقام بشكل مجمع للمرة الأولى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالعاصمة أبوظبي؛ وذلك بدعم أفضل المدربين في العالم؛ لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في رياضة الجوجيتسو، وضمان جاهزيتهم الكاملة؛ للمشاركة في البطولة بأبوظبي.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن تنظيم أبوظبي لبطولة العالم بشكل مجمع لأول مرة أكبر دليل على موقع العاصمة الإماراتية كموطن لرياضة الجوجيتسو في العالم، مشيراً إلى أن ثقته بلا حدود في أبطال وبطلات الإمارات؛ لحصد الميداليات، وصعود منصات التتويج، وتحقيق أفضل النتائج.

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