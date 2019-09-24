680 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما معاً مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر الذي توج به النادي الأهلي، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2، بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغ مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار العقوبات.

جاءت الغرامات المالية على النحو الآتي:

* أولا: النادي الأهلي:

100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك.

50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق (شيكابالا).

50 ألفاً لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات.

50 ألفاً غرامة على اللاعب حسام عاشور و50 ألفاً غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.

10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

* ثانيا: الزمالك:

100 ألف لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

50 ألفاً لقيام جماهير الزمالك بتوجيه هتافات خارجة لمرتضى منصور رئيس الزمالك.

150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.

10 آلاف لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة «الاسكور شيت» للحكم. إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

في شأن مختلف، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسمياً لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوماً من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، محمد النني، أحمد حجازي.

كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

في السياق ذاته، يعلن حسام البدري بشكل رسمي عن الجهاز المعاون له في تدريب الفراعنة يوم الأربعاء، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي يوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات، المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحاً أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول. وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار على وجوده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد، واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب، مشيراً إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.