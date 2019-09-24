حفاوة كبيرة بأصحاب الهمم بعد التألق في غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

استقبل أولياء الأمور أمس الأول أبناءهم أبطال منتخب أصحاب الهمم بالأحضان والفرحة العارمة، وذلك بعد عودتهم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي والميداليات الملونة تزين صدورهم بعد مشاركة ناجحة لفرسان الإرادة حصدوا من خلالها 59 ميدالية ملونة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية لمنطقة غرب آسيا التي أسدل الستار عليها السبت الماضي في العاصمة الأردنية عمان.

واحتل المنتخب الوطني لأصحاب الهمم المركز الثالث في الترتيب العام للدول المشاركة في بارالمبية غرب آسيا بعد أن انتزع أبطالنا الميداليات بواقع 16 ميدالية ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

وأعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مدير البعثة عن شكره لأولياء الأمور الذين حرصوا على التواجد في مطار دبي لاستقبال أبنائهم الأبطال، مثمناً الإنجاز الذي تحقق من خلال المشاركة الكبيرة للمنتخب في النسخة الثانية من الدورة. وقال: «العودة بحصيلة 59 ميدالية من بينها اثنتان جماعيتان يعد نجاحاً طيباً وكان أفضل ما فيه هو تألق اللاعبين من فئة الشباب الذين نعدهم لبطولة العالم».

وأبدى محمد عبيد المهلبي الأمين العام المساعد للاتحاد والذي حرص على التواجد رفقة جمعة النعيمي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وأحمد القاضي المدير التنفيذي لنادي خورفكان للمعاقين بالتواجد مع البعثة في الأردن، عن سعادته بالإنجاز الكبير، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس بغريب على رياضة أصحاب الهمم في ظل التخطيط السليم من الاتحاد والتعاون مع الأندية.

وبدوره، بارك عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات في اتحاد رياضة أصحاب الهمم، للقيادة الرشيدة هذا الإنجاز، مقدماً التهنئة إلى أولياء الأمور، معتبراً أنهم هم الأساس في إعداد هؤلاء الأبطال، وأنهم من المساهمين في تحقيق الإنجازات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم.

وأكد البطل الأولمبي محمد خميس خلف لاعب منتخب رفعات القوة أنه كان يتمنى أن يعود من المشاركة بالميدالية الذهبية، ولكن الحصول على الفضية مقنع بعد أن كان يتدرب على أوزان محددة لظروف تتعلق بخطة التدريبات.

وبدورها، قالت البطلة سارة محمد السناني لاعبة منتخب ألعاب القوى: إن شعورها لا يوصف في هذه اللحظات السعيدة في حياتها والفرحة صارت فرحتين بعد أن رأت والدها ووالدتها في انتظارها بالورود في المطار، لافتة إلى أن مشاركة المنتخب كانت ناجحة بكل المقاييس.

ومن ناحيته، أشار محمد السناني والد البطلة سارة إلى أن شعوره بالسرور تجاه كافة لاعبي المنتخب بعد أن رفعوا علم الإمارات عالياً، ورفعوا رؤوسنا نحن أولياء الأمور وأصحبوا فخراً لشعب الإمارات، كاشفاً عن تواجده برفقة والدة سارة منذ وقت مبكر لاستقبال فلذة كبدهما، وقبل زمن من حضور البعثة بوقت طويل، وذلك من أجل إدخال الفرحة والسرور إلى قلب سارة التي أصبحت بطلة يعتزون بها.