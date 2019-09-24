إنفانتينو: مشكلة العنصرية في إيطاليا لم تنته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أن الوضع «لم يتحسن» بخصوص العنصرية في الملاعب الإيطالية تعليقاً على توقف مباراة أتالانتا وفيورنتينا ضمن الدوري المحلي بضع دقائق، بسبب صيحات عنصرية استهدفت مدافع الأخير البرازيلي دالبير هنريكي.

وقال إنفانتينو في تصريح لقناة «راي 2» الإيطالية: «تتم مكافحة العنصرية من خلال التعليم، وإدانتها والحديث عنها، لا يمكننا قبول العنصرية في المجتمع وفي كرة القدم».

وتوقفت مباراة أتالانتا وفيورنتينا بضع دقائق، بسبب صيحات عنصرية استهدفت دالبير الذي اشتكى لحكم المباراة دانييلي أورساتو، فاتخذ الأخير قراراً بإيقاف المباراة وطلب من مذيع الملعب بث رسالة إلى الجماهير بوقف هذه الصيحات، لكنها قوبلت بصفارات الاستهجان.

وتابع إنفانتينو: «علينا أن نحدد هوية المسؤولين ونطردهم من الملاعب، يجب فرض عقوبات واضحة، كما في إنجلترا، يجب ألا نخاف من إدانة العنصريين ونقاتلهم حتى النهاية».

ومنذ بداية الموسم، تم استهداف مهاجم إنتر ميلان الدولي البلجيكي روملو لوكاكو، ولاعب وسط ميلان الدولي العاجي فرانك كيسيي بصيحات القردة، دون اتخاذ أي عقوبة بحق الجماهير وأنديتها، وفي الموسم الماضي، كان لاعب وسط يوفنتوس الدولي الفرنسي بليز ماتويدي وزميله في الفريق مويس كين ومدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي ضحايا هذه الظاهرة.