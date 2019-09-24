شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تواجه التحدي في بوردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه خيول الإمارات، ممثلة في «نو أند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و«بلقيس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيدجاري)، والذي سيقام عصر اليوم بمضمار بوردو لو بوسكات الفرنسي.
وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 15 ألف يورو، وتشارك فيه نخبة من الخيول العربية صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي.
ومن جهة أخرى، توجت المهرة «بنت البحر» بإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة جوليوم بودجي بطلة للجولة التاسعة عشرة من سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز «بري دو سافين» لمسافة 1600 متر، والتي أقيمت يوم أمس الأول بمضمار مونتيان الفرنسي.
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