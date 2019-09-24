سعيد وجمعة آل مكتوم يمثلان الإمارات في نهائي كأس العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للرماية قائمة أسماء الرماة من الجنسين المشاركين في نهائي كأس العالم بالإمارات والذي يقام خلال الفترة من التاسع وحتى الرابع عشر من أكتوبر المقبل على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وسيمثل الإمارات في البطولة التي يطلق عليها «بطولة النخبة» وفق ما تضمنته قائمة الاتحاد الدولي للرماية كل من الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» حيث تضم القائمة 72 رامياً ورامية يمثلون 24 دولة ويشارك 18 متسابقاً في كل من المسابقات الأربع «التراب رجال والتراب سيدات والاسكيت رجال والاسكيت سيدات» كما تم استحداث كأس الرئيس لمسابقتي الزوجي المختلط للتراب وكأس الرئيس «مماثل» لأول مرة للزوجي المختلط للاسكيت.

ويعد ال72 رامياً ورامية هم الأبرز والأفضل على صعيد العالم وفق النتائج التي حققوها هذا العام، حيث يقوم الاتحاد الدولي وفق معايير رقمية لتحديد الأفضلية بينهم لتحديد هوية بطل أبطال العالم في كل مسابقة من المسابقات الأربع، ومن المقرر أن يتنافس 18 متسابقاً من الرجال في بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» وفي مقدمتهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والذي سبق له الفوز وعلى نفس الميادين بالميدالية الذهبية 2011، والرماة هم الإيطالي ريكاردو والتشيكي توماس والإيطالي تاممرو والبريطاني هاري جريمي والأمريكي هانكوك والإيطالي ليوجي لود والكويتي منصور الرشيدي والكوري جونجيون لي والأسترالي بيتر لوك والإيطالي جان كارلو والأمريكي كريستيان ايلوتو والإيطالي جابريل روسيتي والفرنسي ايرك ديلوني والدانماركي جاسبير هانسن والأسترالي بول آدمز والمصري عزمي محيلبة والتشيكي يعقوب تومشك.

أما رماة التراب فيتقدمهم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم والإسباني البرتو والبريطاني جون ماثيو والإيطالي ماورو دي فيليبس والكويتي خالد المضف والأسترالي جيمس واليت والكرواتي جوسيب جلاسنوفيك والقبرصي اندريس ماكري واللوكسمبرجي ليندوم سوسا والمصري أحمد زاهر والتشيكي جيري ليبتاك والإيطالي لورينزو سيمون والصيني هاشينغ يو والتايلاندي سافات والروسي اليكسي اليبوف والبريطاني ارون هيدنج والألماني باول بيجوريش والفنلندي فيسا تورنروز.

كما تضمنت قائمة السيدات للاسكيت 18 رامية في مقدمتهن الأمريكية المخضرمة كيمبرلي رود والإيطالية ديانا باكوسي ومثلهن في رماية التراب وأبرزهن الأمريكية كارول آشلي والإسبانية فاطيما جافز والصينية دينج ورامية سان مارينو الكسندرا.

من جانب آخر، أعلن اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة عبدالله الكمالي وتضم كلاً من بطرس كريستيان المندوب الفني من الاتحاد الدولي وسيف راشد هاشل الزحمي رئيس لجنة المسابقات وسعيد بن محمد بن أحمد القاسمي رئيس لجنة التسويق والاستثمار والزميل حسن رفعت للجنة الإعلامية وهند إبراهيم الحوسني رئيسة اللجنة المالية ود. محمد محمود عامر المنسق العام للبطولة وريا بوعيد كفوري المدير الإداري للبطولة وسيف عبدالقادر النعيمي رئيس لجنة العلاقات العامة ولؤي النعيم للجنة الإدارية والمطر البلوشي للجنة الأمنية ود. أحمد الهاشمي لجنة مكافحة المنشطات وسيف المهيري مدير لجنة الانتقالات وعبدالله الهاشمي مدير لجنة الجوائز والمراسم وأحمد السويدي مدير لجنة تسليم واستلام الأسلحة وناجيش اناند مدير الميادين وممثلاً لشرطة أبوظبي وممثلاً لشرطة دبي.

وكان مجلس إدارة اتحاد الرماية والقوس والسهم قد أصدر قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة ربيع أحمد العوضي رئيس لجنة الأطباق بالإشراف العام على البطولة.