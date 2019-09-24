«وادا» تحقق في بيانات موسكو

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات («وادا») أنها ستفتح تحقيقاً حول «التناقضات» في صحة البيانات التي قدمها مختبر موسكو بخصوص فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية بين 2011 و2015 .

وأكدت الوكالة في بيان لها عقب اجتماع للجنتها التنفيذية أمس في طوكيو: «أن ضمان أصالة هذه البيانات كان شرطاً صارماً فرضته اللجنة التنفيذية على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات («روسادا») للحفاظ على مصداقيتها».

وأوضحت الوكالة أنها منحت موسكو مهلة ثلاثة أسابيع لتبرير تلك التناقضات، مشيرة إلى أنه إذا تم إثبات الاحتيال في هذه البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.