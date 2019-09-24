الصغير.. كبير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الكرة للناشئين نجاحاً يستحق التقدير على مستوى منافسات المراحل السنية ببلوغه نهائيات كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها في البحرين العام المقبل، وستعود به شمس «الأبيض» لتشرق في النهائيات القارية، بعدما غاب عن التصفيات السابقة، بسبب أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر، وسيسجل «الأبيض الصغير» حضوره في المسابقة القارية للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما شارك للمرة الأولى عام 1990 في البطولة التي أقيمت على أرض الدولة.

ويدرك الجيل الواعد الصغير سناً، والكبير على مستوى العطاء والكفاح، أن الفرصة باتت أمامهم من أجل تكرار إنجاز من سبقوهم، عبر السعي لتحقيق حلم التأهل إلى النهائيات العالمية وضمان الحضور في المونديال.

ويضم منتخبنا العديد من العناصر الواعدة التي يمكن الرهان عليها من أجل المضي قدماً على مستوى المنافسات، خاصة في ظل الرعاية والاهتمام الذي باتت تحظى به المنتخبات من قبل اتحاد اللعبة.

وكان عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات الآسيوية لمنتخبات الناشئين قد اكتمل بوجود 16 منتخباً، هي: منتخب البحرين (المضيف) والإمارات والسعودية وإيران والهند وطاجكستان وقطر والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكوريا الشمالية (وهي المنتخبات التي تأهلت كبطل لمجموعتها في التصفيات).

كما تأهلت 4 منتخبات كأفضل وصيف في مجموعتها وهي: عمان وأوزبكستان وأندونيسيا واليمن.