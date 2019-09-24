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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات الإماراتي سعودي

ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 24/09/2019 Advertisements

حسان العبيدلي الإماراتي سعودي.. والسعودي هو إماراتي أعدّه في بلادي

كننا عينين في راس.. وعهدنا بالوفا مختوم وبطهر الأيادي

نوقف الوقفات لى بالعز تذكر ما اتخذنا في الحزم موقف حيادي [email protected]

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