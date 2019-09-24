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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات
الإماراتي سعودي
تاريخ النشر: 24/09/2019
حسان العبيدلي
الإماراتي سعودي.. والسعودي هو إماراتي أعدّه في بلادي
كننا عينين في راس.. وعهدنا بالوفا مختوم وبطهر الأيادي
نوقف الوقفات لى بالعز تذكر ما اتخذنا في الحزم موقف حيادي
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