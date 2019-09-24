مكتوم الشرقي يتوج الفائزين ببطولة الفجيرة الأولى للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة التصنيفية للرماية، والتي نظمها نادي الفجيرة للرماية والفروسية خلال الفترة من ال 4 من أغسطس / آب إلى ال 21 من سبتمبر / أيلول، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وحظيت بإشادة كبيرة على حسن التنظيم والمستويات القوية للمشاركين الذين وصل عددهم إلى 177 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات السنية تنافسوا على بندقية السكتون الأولى.

وعلى صعيد النتائج، في فئة البنات توجت اللاعبة روضة سعيد سالم الدرعي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحلت آمنة حسن بن شهدور في المركز الثاني والميدالية الفضية، ونالت ريان راشد القايدي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات النساء كان المركز الأول من نصيب فاطمة هلال الكعبي، ونالت فاخرة عبدالله الدرعي المركز الثاني، وحلت غسية أحمد بن عويص في المركز الثالث.

أما على صعيد منافسات الأولاد، فأحرز اللاعب أحمد محمود الدرعي المركز الأول، وحل خالد أحمد اليماحي في المركز الثاني، ونال سالم علي مبخوت المحرمي المركز الثالث، وفي فئة الرجال توج محمد بن سعيد الوهيبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونال محمد عبيد الكعبي المركز الثاني والميدالية الفضية، واحتل محمد سعيد الدهماني المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الفائزين الأوائل في جميع الفئات، بحضور العميد محمد بن راشد الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وشريف العوضي عضو اللجنة الأولمبية ومدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إضافة إلى محمد راشد الزحمي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للرماية والفروسية، وحشد غفير من محبي اللعبة، وعبر الشرقي عن سعادته للمستويات الفنية المميزة التي ظهرت بها البطولة والعدد الكبير من اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في النسخة الأولى.

من جانبه، أكد سالم عبيد السلامي المشرف العام لنادي الرماية والفروسية خلال كلمته التي ألقاها في مستهل حفل الختام عن سعادته بالنجاح الباهر والمكاسب الكبيرة التي حققتها البطولة الأولى بفضل روعة التنظيم وروح الحماس والإصرار الذي تحلى به الجميع، وهو ما يبشر باستمرار البطولة سنوياً، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي يحظى به نادي الرماية والفروسية من قبل صاحب السمو حاكم الفجيرة وولي عهده، وذلك في إطار حرصهما على المحافظة على تراث الآباء والأجداد الخالد، والعمل على ازدهار شتى الرياضات، خصوصاً الألعاب الفردية التي تعد بمنزلة بوابة لحصد الألقاب العالمية والأولمبية، ونوه السلامي بأن البطولة كشفت عن خامات مميزة من اللاعبين واللاعبات الذين يمكنهم أن يكونوا نواة للمنتخب الوطني.