«الإ مارات» يهزم جولد ودياً ويتعاقد مع مسعود حسن خلال ساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسب فريق الإمارات تجربته الودية أمام فريق جولد، أحد فرق المؤسسات، بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها الكولمبي تيبار «هدفين»، وخالد خميس، وتأتي التجربة ضمن استعدادات الفريق لتصفيات كأس رئيس الدولة، ولبطولة دوري الأولى.

وحرص المدرب عيد باروت على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، ليقف على جاهزيتهم، وأكد باروت أن فريقه استفاد من التحضيرات، وأصبح جاهزاً للاستحقاقات التي تنتظره.

وأكمل النادي اتفاقه مع المدافع مسعود حسن، وينتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد معه رسمياً خلال ساعات ، وسبق لمسعود المولود يوم 20 يوليو/‏تموز من عام 87 اللعب للإمارات من قبل، كما لعب لأندية النصر والشعب والفجيرة وعجمان والعروبة وخورفكان.

وسيتعاقد الإمارات مع لاعب برتغالي كمقيم،بعد أ، اجتاز الإختبارات بنجاح، ودعم الإمارات صفوفه بمجموعة من اللاعبين في الميركاتو ، كما جدد عقد عامر عمر، فيما استغنى عن بعض اللاعبين مثل أحمد الشاجي، وأحمد مال الله، وفهد خلفان، وأعار الصرومي، ومحمد سعيد لدبا الحصن، وفسخ عقود علي العامري، ومحمد البرق، وجوهر أحمد بالتراضي.