لجنة المنتخبات الوطنية تعتمد برنامج المرحلة المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في مقر لجنة دوري المحترفين بالعاصمة أبوظبي، اجتماعها برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وبحضور حسن عبدالوهاب، وراشد الزعابي، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والدكتور حسن سهيل، وعبدالله علي عضوي اللجنة.

تناول الاجتماع الحديث عن عدة نقاط تهم التحضيرات والمشاركات والمعسكرات القادمة وبرامج الجهازين الفني والإداري للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، كما أوصت اللجنة بوضع البرنامج المناسب لمنتخب الناشئين للمشاركة في نهايات كأس آسيا المقررة في البحرين 2020، وبالنسبة لمنتخب الشباب الذي في انتظاره التصفيات الآسيوية التي ستقام في ايران شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وجهت اللجنة بوضع البرنامج المناسب واطلعت على البرنامج الذي قدمه الجهاز الفني.

وعلى صعيد المنتخب الأولمبي، تم وضع برنامج إعداد لنهايات كاس آسيا المقامة في تايلاند في شهر يناير/ كانون الثاني القادم، وسيكون هنالك عدة تجمعات اقترحها الجهاز الفني، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة.

وقدم محمد عبدالله هزام الظاهري، التهنئة للمملكة العربية السعودية وللاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة اليوم الوطني، كما بارك الأمين العام لاتحاد الكرة لمنتخب الناشئين تأهله لنهايات كأس آسيا المقررة في البحرين 2020 بالعلامة الكاملة ما يعتبر إنجازاً كبيراً، مشيداً بالعمل الرائع الذي قام به المدرب المواطن ماجد سالم، واللاعبون، والجهازان الفني والإداري، وكذلك قدم التهنئة لمنتخب الشباب الذي حاز على الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا الأخيرة.

وأكد محمد بن هزام أن الاجتماع اطلع على عدة نقاط وتقارير تهم تحضيرات منتخبات الشباب، والأولمبي، والأول، حيث أجيزت الخطط في ما يخص المشاركات القادمة والمعسكرات، وعن أهم النقاط التي تهم المنتخب الأول على صعيد الاستعدادات للمباراة القادمة التي ستكون مفتوحة أمام الجمهور والتحضيرات التي قام بها الجهاز الفني.

وأوضح أن الاجتماع ناقش استعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا في شهر نوفمبر المقبل، كما تم الاطلاع على برنامج المنتخب الأولمبي وبعض التقارير التي تخص الإدارة الفنية ومراكز التطوير التي تخصها.