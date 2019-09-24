«دبي لأصحاب الهمم» ينظم دورة طبية تحضيراً لبطولة العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام «نادي دبي لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) أول دورة طبية للطوارئ، استهدفت جميع المشاركين في الخدمات الطبية في بطولة العالم التي تستعد لها دبي في أقل من شهرين.

استمر البرنامج لمدة يومين، وهدف إلى رفع مستوى الوعي ليس فقط في أندية أصحاب الهمم، وإنما في قطاع الرياضة والطب بشكل عام، وألقى البروفيسور افرايم ب. كريمر رئيس طب الطوارئ بجامعة ويت ووترستاند في جوهانسبرج والمستشار الطبي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) كلمة للحضور الذين قارب عددهم ما يصل إلى 74 مشاركاً، بمن فيهم أخصائيو العلاج الطبيعي والأطباء والممرضون من إسعاف دبي وهيئة الصحة في دبي، وقد أقيمت الدورة التدريبية في مركز تأهيل القادة، وتم منح جميع المشاركين شهادات مشاركة.

وقد تطرق كريمر لأهمية مثل هذه الدورات، قائلاً: «يجب أن تكون خدمات الطوارئ في أي بطولة مناسبة وكافية، في اليومين الأخيرين تمكنا من مناقشة وعرض كيفية رعاية المعاقين؛ من حيث طب الطوارئ، وكيفية علاج المرضى والإصابات والتعامل معها».

وتطرقت الدورة لمواضيع؛ مثل: إصابات الرأس، حوادث الإصابات الجماعية، التخطيط، مكافحة المنشطات واستراتيجيات الوقاية، كما تم تقديم العديد من دراسات الحالة أمام المشاركين.