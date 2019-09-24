فيصل يقود الحمرية أمام البطائح بعد غياب 6 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خضع اللاعب البرازيلي جلمار المحترف في صفوف فريق الحمرية إلى عملية جراحية بدبي، وينتظر أن يغيب عن الملاعب لشهرين على الأقل، وكان جلمار تعرض لإصابة في اليد بمعسكر الفريق في مقدونيا، وتبحث إدارة العنابي عن لاعب أجنبي للتعاقد معه خلفاً لجلمار، على أن يعود اللاعب البرازيلي للقائمة في فترة الانتقالات الشتوية، وهناك أكثر من اسم من بينهم الروماني ميهاي لاعب كلباء والعروبة والعربي السابق.

ومن جهة أخرى فاز الحمرية على مصفوت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في تجربة ودية استعداداً للدوري والتصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة ولمباراة البطائح في أول مشوار الفريق في البطولة، والتي يتوقع أن تشهد أول مشاركة رسمية لفيصل خليل مع الفريق بعد أكثر من ست سنوات من الغياب.

كان خليل انضم للعنابي وظهر معه في معسكر مقدونيا مقدماً مستويات جيدة توجته نجماً للمعسكر، ويبدو المهاجم الدولي السابق حريصاً على تقديم نفسه بشكل جيد بعد أن ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وبعد أن شكك الكثيرون في قدرته على تقديم الإضافة للحمرية بحجة تقدم السن وفترة التوقف الطويلة لكن المدرب غازي الغرايري وماجد المهيري مشرف الفريق يريان أن خليل لديه ما يقدمه ويشددان على أن التعاقد معه لم يكن قراراً عاطفياً ولا مجاملة.

ودعا المهيري إلى مشاهدة اللاعب مع الفريق وقال: «خليل قدم مستويات مرضية بالمعسكر وفي التدريبات والمباريات الودية إلى جانب كل لاعبي الفريق الذين أكدوا أنهم إضافة وأن الحمرية بالفعل يملك رصيداً بشرياً يمكن التعويل عليه». وأضاف: فيصل لديه رغبة في إثبات وجوده وتقديم الإضافة للفريق وهو يجد كل الدعم من الإدارة والجهازين الفني والإداري كما هي الحال مع كل اللاعبين، وتابع: «شاهدته في المعسكر وبدا في وضع بدني جيد ويركض ويقاتل وهذا تأكيد على أنه مازال يملك القدرة على العطاء، وأنا شخصياً واثق من ذلك».

ومضى: «عموماً فيصل موجود مع الفريق وهو ضمن العناصر المقيدة ومسألة مشاركته ووجوده في أي مباراة تعود للمدرب فهو المسؤول عن الأمور الفنية»، وزاد: «العنابي خاض فترة تحضير جيدة بمقدونيا وقف فيها الجهاز الفني على إمكانات كل اللاعبين وأتاح الفرصة لكل العناصر، وقد حرصنا على أداء تجارب قوية أفادت الفريق وساهمت في زيادة نسبة الانسجام بين اللاعبين وفي زيادة معدلات اللياقة إلى جانب الأمور التكتيكية، وتواصل الإعداد بعد العودة من المعسكر بخوض تجارب ودية أخرى إلى جانب التدريبات اليومية».