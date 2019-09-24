أكاديمية السائقين الخليجية تنظم دورة جديدة بحلبة مسقط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل هيئة رياضة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي سلسلة برامجها التوعوية وصقل قدرات قطاع عريض من شباب السائقين، وذلك بتنظيم أكاديمية السائقين الشباب بدول الخليج دورة صقل جديدة بسلطنة عمان تنظمها الأكاديمية للسائقين الشباب بدول الخليج في الفترة من ال 26 إلى ال 28 من سبتمبر/‏ أيلول الجاري تحت إشراف الاتحاد الدولي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسيارات، ويشارك في الدورة قرابة 15 سائقاً ناشئاً وشاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة.

وكانت أكاديمية السائقين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي نظمت سابقاً عدداً من الدورات المماثلة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات بدعم من محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الذي قاد المشروع وتبناه منذ إنشائه في عام 2017 حتى اليوم، بهدف خلق جيل من الشباب الواعد يمتلك الخبرة والعلم في رياضة السيارات والدراجات النارية.

وأشاد محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي وبطل العالم السابق للراليات بالدور الرائع الذي تلعبه برامج تنمية المواهب بتطوير وصقل المتسابقين الخليجيين الناشئين والشباب.

وأضاف: «سعيد بهذه الدورات، وأؤمن بأهمية التدريب في سن مبكرة مع ضرورة توفير الفرص للرياضيين الشباب من خلال صقل قدراتهم على يد خبراء في مجال رياضة السيارات، مستقبل هذه الرياضة يرتبط بهؤلاء السائقين الشباب الذين يجري صقلهم وإعدادهم الإعداد المطلوب لقيادة رياضة السيارات إلى الأفضل على المستوى الخليجي».

ويتضمن اليوم الأول برنامجاً تدريبياً نظرياً في مقر الجمعية العُمانية للسيارات في مسقط، تقييم مهارات القيادة كأداة رئيسية للسائقين، وورشة عمل في حلبة مسقط الدولية.