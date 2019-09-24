«قطع الدعم» يوقف نشاط الاتحاد العربي لبيوت الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

بحث «الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب»، سبل احتواء الأزمة التي عطّلت نشاطه؛ جرّاء قطع الدعم عنه من جامعة الدول العربية منذ عام 2017؛ لأسباب لم يتم الكشف عن تفاصيلها، إلا أنها ربما تتعلق برغبة «الجامعة الأم» في تفعيل وتطوير خدمات هذه الجهات المعنية بخدمة قطاع عريض من الشباب العربي.

جاء ذلك في الاجتماع ال22 لمجلس الإدارة الذي عقد في جدة في السعودية، وناقش عدداً من المقترحات المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد في شأن مواجهة عدم تنفيذ نشاطه؛ عبر ترشيد الإنفاق وبحث بدائل لتأمين الدخل اللازم للصرف على أوجه نشاطه المتوقف؛ بسبب عدم صرف الدعم من قبل جامعة الدول العربية عن أنشطة عام 2017، وعدم إقرار دعم عن عام 2018، ما أدى إلى عدم تنفيذ الاتحاد لأنشطته خلال العام الجاري.

ومثل الإمارات جاسم علي عبد الله رجب، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لبيوت الشباب» التابعة للهيئة العامة للرياضة، في الاجتماع الذي بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لبيوت الشباب، وفقاً لما تم الاتفاق عليه على هامش توقيع الاتفاقية الذي تم في أبوظبي في فبراير/شباط الماضي، مؤكداً أن القيادة الرشيدة للدولة تقدم كل الدعم من أجل إنجاح العمل الشبابي على كل المستويات الإماراتية والعربية والدولية انطلاقاً من دورها الداعم لكل الجهود التي تصب في مصلحة الشباب.

وكان الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز وجوده في المحيط الدولي؛ أبرزها: بحث سبل تعزيز العضوية لدعم القوة التصويتية للعرب في انتخابات الاتحاد الدولي، كما ناقش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لبيوت الشباب؛ من أجل دعم العمل الشبابي العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب يضم 19 دولة عضوة، فيما يضم مجلس الإدارة القطري عبد العزيز العماري رئيساً، ونائب الرئيس السعودي محمد بن عبد الله الخربوش الذي أدار الاجتماع، والمصري أشرف علي عثمان أميناً عاماً، والأعضاء الإماراتي جاسم علي عبد الله، والليبي عبدالسلام المختار، والجزائري أحمد عاشور، واللبناني أحمد حسن رمضان.