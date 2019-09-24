ختام تمهيدي كأس الاتحاد للصالات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار على الدور التمهيدي من بطولة «كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات»، مساء اليوم، بمواجهتي خورفكان مع الحمرية، والبطائح مع اتحاد كلباء، وتعد الأخيرة مباراة تحصيل حاصل، وأداء واجب للفريقين؛ باعتبار أن البطائح حسم أمر تأهله بطلاً للمجموعة، وحصد 9 نقاط من 3 مباريات، وفوزه اليوم سيؤكد تأهله بالعلامة الكاملة 12من 12، وحتى إذا خسر البطائح اليوم سيتأهل بطلاً للمجموعة، أما المباراة الثانية التي ستجمع بين خورفكان والحمرية فتعد مواجهة مصيرية؛ لأنها تحدد ثاني المجموعة الذي سيرافق البطائح إلى الدور نصف النهائي.

ويتساوى فريقا خورفكان والحمرية في النقاط بوقع 4 نقاط لكل فريق، والفائز في المباراة سيتأهل إلى نصف النهائي ولكن فارق الأهداف سيكون من نصيب خورفكان في حال انتهاء المباراة بالتعادل.