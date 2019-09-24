||new ||تعرف معنا على قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري...

متابعي موقع عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي، من المحيط إلي الخليج يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن ترتيب جدول قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، الذي يعتبر من أقدم مسابقات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد بدأ انطلاق النسخة الأولى للمسابقة يوم 22 من شهر أكتوبر عام 1948 ميلادي، وكانت مكونة من 11 فريق ومن مجموعة واحدة.

يعتبر اللاعب حسين الشاذلي لاعب الترسانة الكبير، هو صاحب أكبر رصيد من الأهداف في مسابقة الدوري العام المصري، منذ أن انطلقت حتى الآن، فقد سجل 187 هدف، يليه نجم النجوم العميد حسام حسن برصيد 168 هدف.

قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد لقاءات الجولة الأولى

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري المصري عبر تاريخه.