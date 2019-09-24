||new ||تعرف معنا على قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري...

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متابعي موقع عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي، من المحيط إلي الخليج يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن ترتيب جدول قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، الذي يعتبر من أقدم مسابقات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد بدأ انطلاق النسخة الأولى للمسابقة يوم 22 من شهر أكتوبر عام 1948 ميلادي، وكانت مكونة من 11 فريق ومن مجموعة واحدة.
يعتبر اللاعب حسين الشاذلي لاعب الترسانة الكبير، هو صاحب أكبر رصيد من الأهداف في مسابقة الدوري العام المصري، منذ أن انطلقت حتى الآن، فقد سجل 187 هدف، يليه نجم النجوم العميد حسام حسن برصيد 168 هدف.
قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد لقاءات الجولة الأولى
أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري المصري عبر تاريخه.
- حسين الشاذلي لاعب الترسانة سجل 187 هدف.
- حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك سجل 168 هدف.
- مصطفى رياض لاعب الترسانة سجل 123 هدف.
- السيد الضظوي لاعب المصري والأهلي سجل 112 هدف.
- محمود الخطيب لاعب الأهلي سجل 108 هدف.
- أحمد الكأس لاعب الأوليمبي سجل 107 هدف.
- محمد أبو تريكه لاعب الأهلي سجل 106 هدف.