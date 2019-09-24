||new ||تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي سموحه والزمالك على الاتحاد اليوم ضمن...

متابعي موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والعالم العربي، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، الذي يعتبر من أقوى المسابقات في أفريقيا والشرق الأوسط، فقد انطلقت النسخة الأولى للمسابقة في يوم 22 من أكتوبر عام 1948 ميلادي، وكانت مكونة من 11 فريق، ويعتبر المارد الأحمر صاحب اليد العليا في الفوز باللقب فقد حصد اللقب 41 مرة، يليه الزمالك برصيد 12 لقب، ثم الإسماعيلي برصيد 3 القاب، ثم يأتي كلاً من الأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة برصيد لقب وحيد لكلاً منهما.

يضم الدوري العام هذا الموسم 18 فريق هم، ” الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي ، بيراميدز، الاتحاد، المصري، المقاولون، أسوان، سموحه، الإنتاج الحربي، وادي دجله، انبي، طلائع الجيش، نادي مصر، مصر المقاصة، طنطا، حرس الحدود”

بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، تصدر فريق بيراميدز جدول الدوري المصري، بفارق الأهداف عن كلاً من الأهلي والزمالك، وجاء ترتيب جدول الدوري المصري كالتالي.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الجولة الأولى