“هنا” أحدث ترتيب لجدول الدوري العام المصري بعد فوز الأهلي على سموحه والزمالك على الاتحاد...

متابعي موقعنا عرب فور هوست في مصر والوطن العربي، يسعدنا التواصل معكم من خلال هذا اللقاء عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، أقدم وأقوى بطولة في مصر في كرة القدم، بل في أفريقيا والشرق الأوسط، فقد بدأت البطولة يوم 22 من أكتوبر عام 1948 ميلادي، وكانت البطولة مكونة من 11 فريق يلعبون في مجموعة واحدة، وأقيمت البطولة من مجموعتين 6 مواسم، وصاحب المقام العالي في الفوز بالبطولة هو النادي الأهلي برصيد 41 لقب، تم يأتي الغريم التقليدي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 12 لقب، ثم نادي الإسماعيلي برصيد 3 أللقاب.

يعتبر ناديي الأهلي والزمالك هما الفريقين الوحيدين، الذين لم يهبطا إلي دوري القسم الثاني طوال تاريخهما، منذ انطلاق بطولة الدوري العام المصري منذ عام 1948 ميلادي وحتى الآن، وأكثر لاعب مصري سجل أهداف في الدوري المصري هو لاعب الترسانة الشهير، حسين الشاذلي سجل 187 هدف.

انتهت مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز المصري، وجاء فريق بيراميدز في مقدمة جدول الدوري الممتاز، بفارق الأهداف وجاء الترتيب كالتالي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الجولة الأولى