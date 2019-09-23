رياضة | "صلاح رابعًا".. الفرعون المصري كاد يخطف المركز الثالث من رونالدو "تعرف على فارق الأصوات بينهما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صلاح رابعًا".. الفرعون المصري كاد يخطف المركز الثالث من رونالدو "تعرف على فارق الأصوات بينهما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" منذ قليل، عن الترتيب الكاملة لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2018، وذلك بعدما تم توزيع جوائز الأفضل THE BEST، في الحفل الذي أقيم مساء الأثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد لقب الأفضل في الموسم الحالي.

وبحسب ما ورد في القائمة، فإن الدولي المصري محمد صلاح قد جاء في المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم 2019، ليتأخر صلاح مركز واحد فقط بالمقارنة مع مركزه في العالم الماضي، حيث تحصل وقتها على المركز الثالث كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنحاز.

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وبالحديث عن الأرقام، فإن محمد صلاح قد تحصل على نحو 26 صوت، وذلك بفارق 10 أصوت فقط عن نجم يوفنتوس الإيطالي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي جمع 36 نقطة، في حين تحصل صاحب المركز الثاني فيرجيل فان دايك على 38 نقطة، وتحصل ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم على 46 نقطة، ليحقق جائزة THE BEST لأول مرة في تاريخه.

ويذكر بأن نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح كان ثاني أكثر لاعب في نادي ليفربول حصولًا على نقاط في تصويت الفيفا بعد فان دايك، وجاء من خلفه ساديو ماني في المركز الخامس تحديدًا، والذي تحصل على نحو 23 نقطة.

وكان محمد صلاح قد غاب عن التشكيلة المثالية للفيفا لعام 2019، وهو الأمر الذي أثار إستغراب بعض المتابعين والمحللين، فكيف للاعب حصد المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم 2019، وفي نفس الوقت غير موجود في التشكيلة المثالية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توضيح من قبل المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم