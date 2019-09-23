رياضة | نجم وسط توتنهام على رادار مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط توتنهام على رادار مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف تدعيم خط وسطه، بالتعاقد مع أحد نجوم فريق توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن النجم الشاب إيريك داير، لاعب خط وسط نادي توتنهام هوتسبير، دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد للتعاقد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن الجدير بالذكر انه يعتبر إيريك داير صاحب الـ 25 عامًا من ناشئي فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وقد انتقل للعب في صفوف توتنهام في صيف عام 2014، بمبلغ وصل إلى 4.5 مليون استرليني، قد قدم مشوارًا جيدًا للغاية رفقة السبيرز.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن أهم ما يميز اللاعب الإنجليزي إيريك داير هو إيجادته اللعب في أكثر من مركز ومنها على سبيل المثال: قلب دفاع، ولاعب خط وسط، وأيضًا كظهير أيمن، وهذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد لتعزيز خط الدفاع بلاعب مميز.

وألمحت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، يريدون التعاقد مع لاعب خط الوسط إيريك داير من النادي اللندني توتنهام، حيث أنهم يعتبرونه اللاعب المثالي لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد، وخاصة أن هذا المركز قد سبب لهم الكثير من المشاكل.

وأتمت الصحفة في تقريرها، أن الشياطين الحمر يعتقدون أن إيريك داير هو اللاعب المثالي لتدعيم مركز خط الوسط لعدة أسباب، أهمها أنه متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى صغر سنه واقتراب انتهاء عقده مع توتنهام عام 2021 ، مما يجعل سعره مناسبًا.