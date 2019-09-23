رياضة | تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم 2019.. وفارق الأصوات مع ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم 2019.. وفارق الأصوات مع ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب النجم الدولي المصري "محمد صلاح" قد غاب عن حضور حفل توزيع جوائز THE BEST 2019، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الحفل اليوم قد أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة من كبار نجوم وأساطير كرة القدم حول العامل.

وعلى الرغم من غيابه عن الحفل، ولكن محمد صلاح كان قد نجح في أن يحجز مكان له بين قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم في العالم الحالي، حيث حصد محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب أفضل اللاعبين بحسب القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ قليل بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك، أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل.

Advertisements

وحصد محمد صلاح 26 صوت ليأتي بفارق 10 أصوات عن صاحب المركز الثالث كريستيانو رونالدو و12 صوت عن صاحب المركز الثاني فيرجيل فان دايك، وبفارق 20 صوت عن ليونيل ميسي الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن جدارة برصيد 46 نقطة.

يذكر أن محمد صلاح كان قد تحصل على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم في العام الماضي، وذلك خلف كلًا من لوكا مورديتش نجم ريال مدريد والذي حصل على المركز الأول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والذي تحصل على المركز الثاني وقتها.

والجدير بالذكر، أن محمد صلاح لم يتواجد هذا العام في التشكيلة المثالية للفيفا، حيث تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي في خط هجوم التشكيلة المثالية، والتي لم تشهد تواجد أي لاعب من ليفربول، سوى الثنائي فيرجيل فان دايك في خط الدفاع، وإليسون بيكر في حراسة المرمى.