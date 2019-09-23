رياضة | أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يستفز ريال مدريد ويرد على إقالته وميسي الأفضل في العالم والبرسا يخطط لضم أشرس مدافع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يستفز ريال مدريد ويرد على إقالته وميسي الأفضل في العالم والبرسا يخطط لضم أشرس مدافع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة اليوم الموافق الإثنين 23 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رصد البلوجرانا للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي. وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم :

- ميسي يسجل رقما قياسيا سلبيا

كشفت تقارير إحصائية عالمية أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة سجل رقماً قياسياً سلبيا له في هزيمة فريقه على يد غرناطة بهدفين نظيفين السبت الماضي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن ميسي لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات، حيث تعادل في مبارتين وخسر في مبارتين.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الأربع المباريات التي لم يفز فيها ميسي هو أسوأ سجل له منذ أبريل 2013 عندما فشل في الفوز مع النادي الكتالوني في 5 مباريات متتالية وهو أسوأ أرقامه الاحترافية وقد حدث أيضا ذلك في مارس 2009.

وذكرت الشبكة العالمية أن ميسي كان يعاني من إصابة في بداية الموسم منعته من المشاركة مع البلوجرانا طوال الفترة الماضية قبل العودة والظهور لبعض الوقت أمام بروسيا دورتموند في أول جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي قبل المشاركة أمام غرناطة في الشوط الثاني أيضا في الدوري الإسباني والتي انتهت بخسارة البرسا بهدفين نظيفين.

- فالفيردي يعد جماهيره بالعودة من جديد بعد فضيحة غرناطة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني وعد جماهير ناديه بالعودة من جديد عقب الخسارة المفاجئة على يد غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية عقب المؤتمر الصحفي لفالفيردي المير الفني للبرسا استعداداً لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في الجولة السادسة من الدوري الإسباني أن فالفيردي لا يشعر بالخطر وأنه ينوي التعامل مع الموقف لعودة برشلونة من جديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي وعد جماهير برشلونة بالعودة من جديد لأنه يعتقد أن الفريق سينجح بعد هذه البداية الغير موفقة.

وأوضح فالفيردي أنه هناك أمور عليهم تحسنيها وأنه بعيدا عن شوط ضد دورتموند لا يوجد أي فريق استطاع حشرهم وخلق الفرص علينا وأنه عليهم التحسين وخلق الكثير من الفرص.

وأشار فالفيردي إلى أنه غير قلق من ابتعاد فريقه عن ريال مدريد بأربع نقاط وأنه عليهم العمل والتحسن في المباريات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عود عثمان ديمبلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة فيما استبعد فالفيردي نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :- تير شتيجين وسيميدو وبيكي وسيرجيو بوسكيتس وتوديبو وأرثور وسواريز وميسي وديمبلي زنيتو ولينجليت وأنطوان جريزمان وألينا وسيرجيو روبيرتو وفيدال وجونيور وأنسو فاتي.

- تير شتيجن يشيد بفالفيردي

أشاد الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بإرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وأكد على دعمه الكامل له مؤكدًا أنه مدرب كبير وصاحب فنيات مميزة وذلك عقب سقوط برشلونة على يد غرناطة بهدفين نظيفين في السبت الماضي ليواصل فالفيردي مسلسل السقوط مع البلوجرانا هذا العام وتزداد احتمالية رحيله عن الفريق.

وقال تير شتيجن في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"علينا أن نكون أقوى في الفترة المقبلة ومن الطبيعي أن نبدأ الموسم بهذه الطريقة لكنه أمر غير مُعتاد".

وعن رحيل فالفيردي، اختتم تير شتيجن تصريحاته قائلاً :"هو يقوم بعمل جيد وما يتوجب علينا القيام به هو اللعب وحصد النقاط الثلاث".

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل شئ في المباريات الماضية.

وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.

يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان بالأمس للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- ميسي يقود برشلونة أمام فياريال

أكدت تقارير صحفية إسبانية مشاركة ليونيل ميسي قائد برشلونة في التشكيلة الأساسية أمام فياريال يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة سيشارك غدًا الثلاثاء برفقة كلا من الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان في الخط الهجومي ويظل السؤال مطروحا على طاولة فالفيردي من سيكون المهاجم الرابع على مقاعد البدلاء ؟ عثمان ديمبيلي أم سيفضل إنسو فاتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لن يجلس بعد الآن على مقاعد البدلاء، حيث لعب البرغوث الأرجنتيني 31 دقيقة أمام بروسيا دورتموند و45 دقيقة أمام غرناطة وأنه يبدأ المباراة أمام فياريال، حيث سيتشكل مثلث الهجوم من البداية ولأول مرة مع جريزمان وسواريز.

يذكر أن برشلونة خسر المواجهة السابقة أمام غرناطة بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الليجا الإسبانية.

وعلى صعيد آخر، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عود عثمان ديمبلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة فيما استبعد فالفيردي نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :- تير شتيجين وسيميدو وبيكي وسيرجيو بوسكيتس وتوديبو وأرثور وسواريز وميسي وديمبلي زنيتو ولينجليت وأنطوان جريزمان وألينا وسيرجيو روبيرتو وفيدال وجونيور وأنسو فاتي.

- إيكاردي يكشف حقيقة خلافه مع ميسي

نفى الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وجود أية خلافات بينه وبين مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة بسبب زوجته واندا إيكاردي.

وقال إيكاردي في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية: "كنت أعرف ليونيل ميسي في برشلونة قبل سنوات والآن اترك الناس يتحدثون هذه أشياء لا يمكننا تجنبها".

وأضاف:"أؤمن بهذا، لقد التقيت مع ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم وأنا أقدره بشدة لا توجد خلافات، الناس يتحدثون بدون مصدقية".

وتابع:"مرت سبع سنوات على ما حدث، واندا مشهورة وأنا أيضًا لكن ما حدث لا يؤثر على ممارستي لكرة القدم".

واختتم إيكاردي تصريحاته قائلا:"نحاول أن نعيش علاقتنا بأفضل ما يمكن، نحن لا نختار من نحبه، هكذا هو الأمر".

كما كشف المهاجم الأرجنتيني للشبكة العالمية عن السبب الذي دفعه للرحيل عن إنتر ميلان والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث

انتقل النجم الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء هذا الصيف على سبيل الإعارة بعد سلسلة من الصراعات والمشاكل التي وقعت له في سان سيرو بسبب مسألة تجديد عقده ووكيلة أعماله وزوجته واندا نارا.

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وصرح إيكاردي في تصريحات نشرتها الشبكة العالمية أنه وصل إلى عامه السابع مع إنتر ميلان وكان حلمه اللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان وقد تحقق ذلك ولكنه لم يفز معه كثيرًا ولم يفز بأي شيء ولكن استمر في تسجيل الأهداف.

- فالفيردي يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد

وجه الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة رسالة نارية إلى ريال مدريد الذي يبتعد عنه بأربع نقاط في جدول الدوري الإسباني وأكد أنه لا يشعر بالقلق بهذا الشأن وذلك قبل مواجهة فياريال غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني على أمل العودة لطريق الانتصارات عقب الخسارة من غرناطة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

وقال فالفيردي في تصريحات المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"ريال مدريد يسبقنا في الجدول بأربع نقاط، هذا الأمر لا يقلقني على الإطلاق".

يذكر أن ريال مدريد فاز على إشبيلية بهدف نظيف على ملعب سانشيز بيزخوان في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني ليحتل الملكي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في حين يحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

وعلى صعيد آخر، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عود عثمان ديمبلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة فيما استبعد فالفيردي نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :- تير شتيجين وسيميدو وبيكي وسيرجيو بوسكيتس وتوديبو وأرثور وسواريز وميسي وديمبلي زنيتو ولينجليت وأنطوان جريزمان وألينا وسيرجيو روبيرتو وفيدال وجونيور وأنسو فاتي.

- برشلونة يرصد التعاقد مع نجم نابولي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع مدافع من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي على جدول أعمال النادي بالفعل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السكرتير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إيريك إبيدال قد تواجد في مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي لمتابعة نجوم فريق الجنوب الإيطالي.

وقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا مغريا للمدافع السنغالي لنابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي في يونيو الماضي وكان سيجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن العرض تبلغ قيمته حوالي 84 مليون جنيه إسترليني وهو ما يزيد بقرابة 9 ملايين إسترليني عن قيمة انتقال أغلى مدافع في العالم حاليًا فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018.

ويعتبر كوليبالي من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد إلا أن نابولي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولسكاير لإغراء نابولي واللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى 2023 بقيمة الصفقة في ظل رغبة الشياطين الحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع.

- عاجل - ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة والأرجنتين، بجائزة أفضل لاعب في العالم "THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق البرغوث الأرجنتيني على منافسيه الهولندي فان دايك نجم ليفربول ومنتخب هولندا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي.

* أرقام ليونيل ميسي :

ميسي حقق لقب بطولة الدوري الإسباني رفقة برشلونة في الموسم الماضي، وصعد لنهائي الكأس ولكنه خسر أمام فالنسيا، وكذلك خرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من دور نصف النهائي بعد مباراة دراماتيكية في أنفيلد.

وعلى مستوى المنتخب، فشل ميسي في حصد لقب كوبا أمريكا، وخرج كذلك من دور نصف النهائي والذي يبدو بأن لم يكن في صف ميسي في هذا العام، على يد منتخب البرازيل الذي حقق اللقب في النهاية.

وبالحديث عن الأرقام الفردية، ميسي كان الهداف الأوحد لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وكذلك حصد لقب الحذاء الذهبي كأكثر لاعب سجل أهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 هدف.

- فالفيردي يستفز جمهور ريال مدريد وبرشلونة سويًا بتصريحات نارية

قال المدير الفني لنادي برشلونة، الإسباني إرنستو فالفيردي، أنه غير قلق من وصول نادي ريال مدريد إلى صدارة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشددً على كون الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، وبرشلونة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نفاط، هو 4 نقاط فقط، وهو فارق غير كبير بحسب ما يراه فالفيردي.

وكان برشلونة قد فشل في تحقيق الفوز على حساب غرناطة في لقاء الجولة الخامسة من بطولة الليجا الإسبانية، وسقط الفريق في فخ الهزيمة، ليصبح في المركز الثامن في جدول الترتيب، في حين نجح ريال مدريد في تخطي عقبة إشبيلية وتحقيق فوز هام جعله يتصدر بطولة الدوري.

وقال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي في تصريحات إعلامية منذ قليل: "وصول ريال مدريد إلى الصدارة أمر لا يقلقني شخصيًا، نحن لازالنا في المناقسة وقادرين على تخطي ريال مدريد في أي وقت، لا أحد يمكنه أن يتكهن بما سيحدث في المستقبل".

ويذكر أن إرنستو فالفيردي كان قد أطلق تصريحات مستفزة لجمهور برشلونة بعدما مباراة الفريق أمام غرناطة، وذلك عندما تم توجيه سؤال له من قبل أحد الصحفيين، قال فيه: "هل تعلم بأن برشلونة هو أكثر فريق إستقبل أهداف هذا الموسم"، ليأتي الرد الصادم من قبل إرنستو فالفيردي قائلًا: "لا في الحقيقة لم أكن أعرف تلك المعلومة".

- عاجل - فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن إقالته من قيادة برشلونة

يري أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الكتالوني، أمام غرناطة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، أن لا يشعر بأي قلق تجاه مستقبله مع النادي الكتالوني، بعد البداية السيئة التي تعرض لها البرسا تحت قيادته.

ويحتل العملاق الكاتالوني المركز الثامن بسبع نقاط من خمس مباريات بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام مستضيفه غرناطة يوم السبت.

وأخفق برشلونة في الفوز بأي مباراة في آخر ثماني مواجهات رسمية خاضها بعيداً عن ملعب كامب نو في كل المسابقات.

وأبلغ فالفيردي مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين، قبل مواجهة فياريال غداً الثلاثاء: "يمر المدربون بمواقف كثيرة في كل مباراة، لا توجد أزمة، فعالم كرة القدم يمر بهذه الأمور، تمر بأزمة كل ثلاثة أيام وتخرج منها بنفس الطريقة هذا ما نحاول عمله".

وتابع: "الشيء الوحيد لتهدئة الأمور هو الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "في السنوات السابقة كان الفريق يلعب بثبات دائماً وكان يملك أفضلية أمام بقية المنافسين لكننا لم نبدأ جيداً هذه المرة".

ويعود المهاجم عثمان ديمبلي إلى التشكيلة لمواجهة فياريال بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما يغيب لاعب الوسط إيفان راكيتيتش.

وأضاف فالفيردي الذي استدعى كارليس ألينا: "يسألونني دائماً عن اللاعبين الغائبين عن التشكيلة".

وتابع: "لا نعاقب راكيتيتش لكن لدينا وفرة في خط الوسط ونختار اللاعبين تبعاً لكل مباراة، سنرى ما الذي سيحدث يوم السبت (أمام خيتافي)".