رياضة | لأول مرة.. فالفيردي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. فالفيردي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن حقيقة رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، وذلك خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الأثنين، بعدما أنتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول الترتيب.

وقال فالفيردي خلال تصريحاته، أنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع نادي برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو، في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث فالفيردي، عن هذا الأمر، وقال: "في عالم كرة القدم، وفي بعض الأحيان تسير الأمور بشكل متقلب، وأنا كمدرب كرة قدم، أعرف جيدًا أن علي التعايش مع أزمات كبيرة كل ثلاثة أيام، كما أن بمقدورك الخروج من هذه الأزمات خلال وقت سريع للغاية، وفي الحقيقة هذا ما نريد فعله نحن في برشلونة بعدما تعرضنا للخسارة أمام نادي غرناطة".

وأكمل المدير الفني لبرشلونة تصريحاته حول الوضع الحالي للفريق قائلًا: "الجميع يعلم أنه في بعض الأحيان يصبح المدرب تحت دائرة الضوء، بسبب سوء النتائج، ربما تلك هي الفترة التي نعيش فيها في برشلونة الآن، ولكننا قادرين على تجاوزها على كل حال في أقرب وقت ممكن".