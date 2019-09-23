رياضة | راموس: أفضل ألا آتي لـ هنا وريال مدريد يفوز بالألقاب.. وسأرحل في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: أفضل ألا آتي لـ هنا وريال مدريد يفوز بالألقاب.. وسأرحل في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، إلى أن جائزة the best التي تمنح كل عام للاعبين هي بسبب العمل اليومي الذي يقوم به اللاعب.

وخلال تصريحات صحفية عقب انتهاء حفل "ذا بيست" لأفضل اللاعبين في العالم، قال راموس عقب انضمامه للتشكيل المثالي لعام 2019: "المهاجمون هم الوجه المرئي عالم كرة القدم ونحن المدافعين نقوم بالعمل القبيح".

وتابع بقوله: "لو أردت الفوز بالألقاب الفردية لكنت قد كرست لنفسي لعبة التنس. عندما ينجح الفريق، فإننا ننجح جميعاً".

وأردف قائد ريال مدريد بقوله: "على الرغم من أنه لم يكن موسماً جيداً لنا، إلا أنها علامة جيدة على وجود لاعبين من ريال مدريد في التشكيلة المثالية".

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وشدد راموس بقوله: "أفضل ألا آتي إلى هنا وريال مدريد يفوز بالألقاب".

وأوضح: "الإنتقادات على مارسيلو وما سر تراجع مستواه برأيك ؟ إنها واحد من أفضل اللاعبين في العالم. الجميع حر فيما يقول ... من الصعب إرضاء الجميع".

وكشف راموس بقوله: "لا أرى نفسي خارج ريال مدريد".

وأتم راموس تصريحاته في السياق ذاته قائلاً: "لا يزال عقدي ساري المفعول وعندما يريدون تجديده، فسيتم ذلك خلال دقائق".