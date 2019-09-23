رياضة | أين صلاح من ميسي ورونالدو؟.. ترتيب اللاعبين في التصويت على جائزة الأفضل بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أين صلاح من ميسي ورونالدو؟.. ترتيب اللاعبين في التصويت على جائزة الأفضل بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ترتيب الدولي المصري محمد صلاح في التصويت على أفضل لاعب في العالم "، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.

وكان ميسي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنحها "فيفا" هذا العام، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صلاح يحل رابعاً في التصويت على أفضل لاعب في العالم بعد ميسي، رونالدو، وفان دايك".

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كلوب أفضل مدرب في العالم

كما نال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم " THE BEST.

وتوج كلوب بالجائزة بعد تفوقه على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.

وكان كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين مقابل لا شي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني في البريميرليج الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي البطل.