رياضة | فأل خير لأبناء السيد البدوي بعد أول فوز على وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فأل خير لأبناء السيد البدوي بعد أول فوز على وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، مشواره بالدوري الممتاز بهزيمة وادي دجلة بهدف نظيف، أحرزه إسلام فؤاد في الدقيقة 88 من زمن المباراة، ويعتبر هذا الفوز هو الأول للفريق الطنطاوي منذ موسم 1963.

ويعد الفوز رقم 85 لأبناء السيد البدوي في الدوري، منها ثلاثة على حساب وادي دجلة.

- طنطا لا يهبط عندما يفوز في المباراة الأولى بالدوري المصري!

شارك طنطا في الدوري الممتاز 14 موسم من قبل، وكان آخر فوز له في مباراة إفتتاحية موسم 1962-1963 أمام دمياط، حيث فاز بهدف نظيف أحرزه ابراهيم توفيق، وهي نفس النتيجة التي فاز بها طنطا بالأمس علي وادي دجلة. واستمر طنطا في الدوري موسم62-63، حيث لم يهبط طنطا في أي موسم فاز فيه في المباراة الإفتتاحية، في موسم 58-59 فاز طنطا علي المحلة بنتيجة 2/1 وأنهي الدوري في المركز السابع وبقي من 10 فرق.

وفي عام 1959-1960 حقق أيضا الفوز علي المحلة بهدف نظيف عن طريق إسماعيل رمضان، وإحتل المركز السادس في الدوري وبقي من أصل 10 فرق.

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بينما حقق أفضل موسم له عام 1960/1961 حيث استطاع الفوز علي الترسانة في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4/3 واحتل المركز الخامس.

الجدير بالذكر أن ال4 مواسم التي إستطاع طنطا فيها الفوز في أول مباراة، أستمر في الدوري.

- نتائج أول مباراة لكل المواسم التي شارك فيها طنطا بالدوري الممتاز.

موسم 56/57 خسر طنطا من الزمالك 3/1

1957/1958 خسر من الزمالك 3/0

58/59 فاز علي المحلة بنتيجة 2/1 "مركز سابع"

1959/60 فاز علي محلة بنتيجة 1/0 "مركز سادس"

1960/61 فاز علي الترسانة بنتيجة 4/3 "مركز خامس"

1961/62 خسر من الاتحاد بنتيجة 3/0 " استمر في الدوري"

62/63 فاز علي دمياط بنتيجة 1/0 "استمر في الدوري"

1963/64 خسر من كفر الزيات 2/0 "هبط"

1975/76 خسر من الاسماعيلي 2/1 "هبط"

79/80 تعادل سلبيا مع الكروم "هبط"

1992/93 خسر طنطا من جمهورية شبين بنتيجة 2/1 "هبط"

2006/07 خسر طنطا من الأهلي بنتيجة 2/1 "هبط"

2016/2017 خسر طنطا من المقاصة3/0

2017/2018 تعادل طنطا مع النصر 0/0

يذكر أن طنطا يستضيف بيراميدز في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، ويتساوي الفريقان في عدد النقاط حيث فاز طنطا علي وادي دجلة بهدف نظيف، وأيضا حقق بيراميدز الفوز علي إنبي برباعية نظيفة.

