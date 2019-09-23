رياضة | رسالة تحدي من إمام عاشور لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة تحدي من إمام عاشور لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على أهمية الانتصار أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في بطولة الدوري.

وتابع في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "أنا زملكاوي من صغري وهو ما ساعدني على التجانس سريعًا داخل الفريق والدخول في الأجواء".

وأضاف "نضم مجموعة من اللاعبين المميزين والمقاتلين وأعد الجماهير بالتتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري وتعويض ضياع البطولة".

وكان الزمالك قد تعاقد مع إمام عاشور مطلع الموسم الجاري بعد المستويات المميزة التي قدمها مع حرس الحدود خلال الموسم الماضي ونجاحه في إثبات نفسه.

في الوقت الذي أكد أبدى فيه محمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رضاه التام، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة الزمالك، التي اقيمت مساء الاثنين، انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

Advertisements

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات اذاعية،:"قدمنا اداء جيدا امام الزمالك، بالتحديد في الشوط الثاني، الذي لم يهدد فيه الفريق الأبيض مرمانا"ّ

وأضاف :"الزمالك لم يصل لمرمانا سوى في كرتبن، منها كرة الهدف، والاخرى لفرجاني ساسي".

وتابع :"كانت لدينا ضربة جزاء، لم يحتسبها امين عمر حكم المباراة، بعد ان لمست الكرة يد محمود علاء".

وأردف :"أمين عمر، اعترف لي بأن الكرة لمست يد محمود علاء، ولكنها لا تحتسب ضربة جزاء في القانون الجديد".

وأشار:"اصابة كريم الديب قبل المباراة اربكت حسابتنا".