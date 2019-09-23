رياضة | أحمد زيزو يكشف تفاصيل حواره مع ميتشو قبل لقاء الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد زيزو يكشف تفاصيل حواره مع ميتشو قبل لقاء الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن البداية تكون مهمة في بطولة الدوري وضرورة تحقيق الانتصار.

وتابع زيزو في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "لعبت من قلب في مركز الديفندر في بلجيكا، والصربي ميتشو المدير الفني سألني قبل اللقاء وأكدت له على إجادتي فيه وهو رأني في التدريبات".

وأكمل "الأهم هو الفوز وتحقيق الانتصار في البداية".

وأضاف "نلعب كمجموعة واحدة في الفريق، لم يكن هناك تباعد بين الوسط الدفاعي والهجومي وكان هناك تجانس بيني وبين فرجاني ساسي".

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قد أثنى على مستوى لاعبيه في مباراة الاتحاد السكندري اليوم وأكد أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق.

وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "اللاعبون قدموا مستوى طيب في مواجهة اليوم وكانوا على قدر المسئولية ويستحقون ارتداء قميص الزمالك".

وتابع "بدأنا اللقاء بشكل جيد خاصة مع الهدف المبكر وحاولنا بعدها السيطرة على الكرة لتسجيل الهدف الثاني لكن الحظ لم يحالفنا، ومع نهاية اللقاء عدنا إلى الخلف ولم نضغط مبكرًا للحفاظ على النتيجة والعيب الأكبر لنا اليوم هو عدم الإيجابية على مرمى المنافس".

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وكشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء غياب شيكابالا وأشرف بن شرقي عن المشاركة أمام الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري.

وأضاف "أعرف جيدًا مدى علاقة شيكابالا بالزمالك، الضغط العصبي والذهني كان له تأثير كبير على شيكابالا بعد مباراة القمة لذلك فضلنا إراحته اليوم".

وأكمل "أشرف بن شرقي يعاني من إصابة خفيفة أيضًا لذلك لم يشارك في مواجهة اليوم".

وأضاف "خالد بوطيب وإمام عاشور قدما مستوى مميز في مواجهة اليوم ولدينا قوام كبير من اللاعبين والجميع على مستوى واحد".

ووجه الشكر لخالد بوطيب لدوره في لقاء اليوم والوقوف على الكرة ونقل الهجمة بشكل سليم".

يرى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن المقارنة بين الجانب البدني لدى لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري غير عادل.

