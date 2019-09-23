“فيفا” يعلن جوائز الأفضل لعام 2019

جدة - عمرو شويل حاز الألماني يورغن كلوب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب في العالم، بعد موسم شهد قيادته فريقه ليفربول الانكليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في والحلول وصيفا للدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي حفل الجوائز السنوية الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، تفوق كلوب على الإسباني جوسيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي الى ثلاثية تاريخية في إنكلترا (لقب الدوري بفارق نقطة عن ليفربول، إضافة الى كأس إنكلترا وكأس الرابطة)، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام الى نهائي دوري الأبطال.

وقال كلوب بعد تسمله الجائزة “أريد أن أشكر العديد من الأشخاص، أولهم عائلتي الذين يتابعون الحدث من المنزل. لم يكن يتوقع أحد منذ 20عاما أو أربعة أعوام حتى أن أكون في هذا الموقع اليوم”.

كما فاز نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2019 متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفاز المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا وفريقه ليدز يونايتد بجائزة الفيفا للروح الرياضية.

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وفازت الهولندية ساري فان فينيندال بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2019.

وفازت البرازيلية سيلفيا غريكو مشجعة بالميراس البرازيلي بجائزة أفضل جمهور بالعالم لعم 2019.

وفاز المجري دانييل زوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2019.

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة في عالم كرة القدم في مقدمتهم النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو دا ليما الذي أبدى إعجابه باللاعبين الثلاثة المرشحين للجائزة دون تفضيل أحدهم.