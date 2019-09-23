شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جوائز الفيفا ذا بيست 2019.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُقام حفل توزيع جوائز ذا بيست، الأفضل في العالم لعام 2019، في مدينة ميلانو الإيطالية. ويتنافس على الجائزة هذا العام، كل من مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك ونجم برشلونة ليونيل ميسي ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو. أفضل لاعب: ليونيل ميسي أليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 افضل حارسة مرمى: الهولندية ساري فان فينندال، حارسة آرسنال الإنجليزي. Advertisements أفضل مشجع: سيلفيا جريسو مشجعة بالميراس وولدها الكفيف. أفضل مدرب: يورجن كلوب مدرب ليفربول جائزة بوشكاش لأفضل هدف: دانيل زسوري لاعب ديبرسين في مرمى فيرنيسفروس. جائزة الروح الرياضية: المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا. أفضل مدرب للسيدات: جيل أيليس مدربة المنتخب الأمريكي

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