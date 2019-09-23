شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف في افتتاح مبارياته بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وإمام عاشور ومحمد أونجم في خط الوسط وخالد بوطيب ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب والبحث عن ثغرات بدفاعات الفريقين قبل أن يفرض الزمالك سيطرته مبكرا ويمرر فرجاني ساسي بينية لمصطفى محمد لكن عماد السيد يتصدى لها في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك الهجومية وينجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بعد كرة “هات وخد” بين خالد بوطيب وزيزو ليرسل الأخير كرة طولية ساقطة داخل منطقة الجزاء يستقبلها مصطفى محمد مباشرة بيسراه تسديدة صاروخية في الشباك على يسار عماد السيد معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

الهدف زاد من سيطرة الزمالك على المباراة ومر النقاز من الجانب الأيمن ليمررها عرضية لمصطفى محمد يبعدها عماد السيد بصعوبة ليخرجها ركنية في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة وتمر الركنية عرضية يحولها الونش رأسية قوية لكنها تعلو العارضة وتضيع فرصة جديدة للزمالك .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها حمدي النقاز تمر من الحائط البشري قوية يبعدها عماد السيد ببراعة لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك هجماته وعرضية من الجبهة اليسرى لنادي الزمالك عن طريق عبدالله جمعة إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأسية مصطفي محمد بعدها يحصل الاتحاد على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك يسددها إيمانويل أوكوي مباشرة نحو المرمى لكنها تعلو العارضة بدون خطورة على عواد في الدقيقة 16 من عمر اللقاء .

وتتوالى المحاولات البيضاء ويحصل الفريق على ركلة ركنية على يسار مرمى الاتحاد، نفذها محمد أوناجم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع لتصل لإمام عاشور الذي سدد الكرة قوية من على حدود المنطقة لكنها تمر أعلى العارضة ويحاول جمعة من جديد لفتح ثغرة من الجانب الأيسر لكن يتصدى لها الدفاع السكندري .

وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب واعتماد الزمالك على الكرات الطولية بعمق الملعب ومحاولات من بوطيب وأونجم لفتح ثغرة ولكن دفاع الاتحاد حال دون تشكيل خطورة على مرمى عماد السيد فيما اعتمد زعيم الثغر على المرتدات التي لم تشكل خطورة على مرمى عواد .

وفي الدقيقة 34 فرصة جديدة للزمالك بعد تمريرات حول منطقة الجزاء وتنتهى بعرضية من النقاز ولكن دفاع الاتحاد يبعد الكرة وتدنو السيطرة للزمالك على مجريات اللعب لكن بدون خطورة على مرمى عماد السيد .

ويرد الاتحاد بهجمة مرتدة طولية كادت أن تصل لمهاجم الاتحاد لكن عواد يخرج من مرماه ويشتت الكرة بعيدا ليفسد هجمة سكندرية مبكرا في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

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ويدفع الاتحاد السكندري بأولى تغييراته بنزول هشام محمد بدلا من صبري رحيل لمحاولة تعديل النتيجة ويحاول الاتحاد جاهدا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكن بدون خطورة على مرمى عواد .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد أي خطورة إلا من ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها خالد قمر يتصدى لها عواد بثبات ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني يستمر ضغط الزمالك لتعزيز النتيجة ومحاولات للتمرير بوسط الملعب لفتح ثغرة بالدفاعات السكندرية .

ويمر زيزو من الجهة اليسرى ويمررها عرضية داخل منطقة الجزاء كاد أن يقابلها اوناجم ولكنها أطول من اللازم وتخرج ضربة مرمى لزعيم الثغر .

ويحصل خالد قمر على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع محمود علاء مدافع الزمالك ويحاول الاتحاد بتسديدة من أوكوري خارج منطقة الجزاء وتصل سهلة في يد عواد في الدقيقة 57 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة وينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة وتستمر محاولات الاتحاد ويحصل الفريق على ركلة حرة نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيمانويل أوكوي برأسية غير متقنة مرت إلى ركلة مرمى لصالح الزمالك.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو بأولى تغييراته بنزول يوسف أوباما بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

ومحاولة هجومية جديدة للزمالك من الجبهة اليمنى عن طريق إمام عاشور الذي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عماد السيد بصعوبة شديدة على مرتين.

ويدفع الاتحاد بثاني تغييراته بنزول أيمن الغباشي بدلا من جدو لمحاولة تعديل النتيجة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء وهجمة للاتحاد بعد تمريرات وسط ملعب الزمالك وعرضية من خارج منطقة الجزاء وتصدى من عواد .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بثاني تغييراته بنزول عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب في الدقيقة 73 لتنشيط الجانب الهجومي .

وتهدأ المباراة من جديد وتنحصر بوسط الملعب وسقوط خالد قمر وهشام محمد على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع الونش بعدها يسقط عواد لتلقي العلاج داخل المنطقة في كرة مشتركة لم تشكل خطورة على المرمى .

ويحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء بعد تدخل مشترك مع لاعب الاتحاد السكندري وتستمر المباراة بلا خطورة من جانب الفريقين .

وتمر الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة من جانب الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بهدف دون رد في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الممتاز .