شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطلب حل أزمات محمد صلاح في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، من محمد فضل، المشرف العام على الفريق، حل كافة أزمات اللاعبين التي واجهتهم مع اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، قبل انطلاق أول معسكر للجهاز الفنى الجديد، على رأسها طلبات محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، ويرغب «البدرى» في بداية مهمته مع المنتخب الوطنى بعدم وجود أي مشاكل سابقة للاعبين، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق الإعلانية والتسويق حتى لا تتكرر الأزمات التي كانت قد شهدها الفريق، سواء في عهد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى، أو خافيير أجيرى، المدير الفنى الأسبق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن البدرى استقر على عقد جلسة فردية مع محمد صلاح فور انضمامه للمعسكر المقبل، حتى لا تحدث فجوة بين المدير الفنى والنجم العالمى، مثلما كانت مستمرة في عهد كوبر ومع إيهاب لهيطة، مدير الفريق السابق.

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ورفض «البدرى» فكرة إعادة عمرو وردة للمنتخب الوطنى في الوقت الراهن، بسبب أزماته المتكررة التي تفجرت خلال المعسكر، مؤكدا خلال جلسته مع جهازه المعاون على فرض الالتزام والانضباط داخل معسكر المنتخب الوطنى، فيما استبعد فكرة الاستعانة بأحمد المحمدى، المحترف بنادى أستون فيلا، لرغبة المدير الفنى في النزول بمعدل الأعمار.

وخاطب اتحاد الكرة كلا من منتخبات بوتسوانا وبوروندى وزيمبابوى من أجل إقامة مباراة ودية مع أحدها خلال معسكر أكتوبر المقبل، المقرر إقامته في الفترة من 7 إلى 15 من نفس الشهر، وينتظر أن يشهد المعسكر المقبل عددا من العناصر الجديدة التي لم تنضم في الفترة السابقة، كان البدرى قد أعلن ضم خمسة محترفين للمعسكر المقبل، وهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا، المحترف بنادى سبورتينح براجا البرتغالى، ومحمد الننى، المحترف بنادى بشتكاش التركى، وأحمد حجازى، المحترف بنادى ويست بروميتش، ومحمود حسن تريزيجيه، المحترف بنادى أستون فيلا الإنجليزى.

يأتى هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- أن حسام البدرى، المدير الفنى، سيتقاضى 550 ألف جنيه، راتبا شهريا خالصة الضرائب، وطارق مصطفى، المدرب العام 150 ألف جنيه، وأحمد أيوب المدرب 140 ألف جنيه، وسيد معوض المدرب المساعد 130 ألف جنيه، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، 120 ألف جنيه.