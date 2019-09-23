شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تصف ثمانية السيتى فى واتفورد بـ«فيلم رُعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإنجليزية بالفوز العريض الذى حققه فريق مانشستر سيتى، أمام واتفورد بثمانية أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وعنونت صحيفة «التليجراف»: «السيتى يلتهم واتفورد بأكبر نتيجة فى تاريخه بمسابقة البريميرليج»، مضيفة أن لاعبى السيتيزن قدموا مباراة استعراضية فى الدورى الإنجليزى.

أما صحيفة «ستار سبورت» فوصفت مانشستر سيتى بـ«المخيف»، وعنونت، «مانشستر سيتى 8 - 0 واتفورد.. جوارديولا وكتيبته يوجهون إنذارا شديد اللهجة لبقية منافسيهم فى البريميرليج.

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فى حين عنونت صحيفة «الإندبندنت»، تعليقاً على نتيجة المباراة، «السيتى اللامع يقدم فيلم رعب فى ملعب الاتحاد».

وأبدى الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، سعادته عقب الفوز الكبير على واتفورد، قائلًا: «لم أكن أرغب فى رؤية اللاعبين فى الشوط الثانى وهم يعتقدون أنهم ليسوا مضطرين للركض كثيرا لأنهم سجلوا 5 أهداف فى الشوط الأول، هذا هو عدم الاحترام».

وأضاف المدير الفنى الإسبانى: «لعبنا بلا رحمة وسجلنا 5 أهداف ثم كان لدينا 20 دقيقة لم نسجل بها أى أهداف، لكننا لعبنا بجدية ولم نفعل أى شىء جديد وهذه هى أفضل طريقة لنا».

وأوضح جوارديولا: «بعد مواجهة شاختار فى دورى الأبطال لم يكن لدينا فرصة للاستعداد لمباراة واتفورد، فى النهاية كان يوما رائعا بالنسبة لنا جميعا وللمشجعين الذين استمتعوا بالكثير من الأهداف». ورفع مانشستر سيتى رصيده إلى 13 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى.