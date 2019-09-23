قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في العالم هذا العام

الإثنين 23 سبتمبر 2019 جائزة الأفضل انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لهذا العام والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقامة في مدينة ميلانو.

الفائزين بجوائز الأفضل في العالم اليوم ويتسعرض موقع "السعودية نيوز" الفائزين في حفل توزيع الأفضل اليوم كالآتي: - ليونيل ميسي: أفضل لاعب في العالم. - ميجان رابينو: أفضل لاعبة في العالم. - جيل ايليس مدربة منتخب أمريكا: أفضل مدربة للسيدات في العالم - أليسون بيكر: أفضل حارس مرمى في العالم - مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد: أفضل روح رياضية في العالم Advertisements - الهولندية ساري فان فينندال: أفضل حارسة مرمى في العالم. - البرازيلية سيلفيا جريكو وابنها نيكولاس: أفضل مشجعين في العالم. - يورجن كلوب: أفضل مدرب في العالم. - دانييل زسوري لاعب دبرتسني: أفضل هدف في العالم لهذا العام "بوشكاش". أفضل تشكيل في العالم لهذا العام أما عن أفضل تشكيل في العالم لهذا العام فقد.جاء كالآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: سيرخيو راموس – فيرجيل فان دايك – ماتيس دي ليخت - مارسيلو خط الوسط: لوكا مودريتش – فرينكي دي يونج - إدين هازارد خط الهجوم: كيليان مبابي – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو

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