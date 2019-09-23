صدمة قوية لـ محمد صلاح بسبب التشكيل الأفضل في العالم

الإثنين 23 سبتمبر 2019 محمد صلاح أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر رسميا عن أفضل تشكيل في العالم لهذا العام 2019-2020.

غياب محمد صلاح عن التشكيل المثالي في العالم هذا العام وشهد أفضل تشكيل في العالم لهذا العام غياب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي رغم تألقه مع فريقه هذا العام. Advertisements أفضل تشكيل في العالم لهذا العام حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، سيرجيو راموس، فيرجيل فان ديك، مارسيلو. خط الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، إدين هازارد. خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

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