مصطفى محمد يقود الزمالك للفوزعلى الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الإثنين 23 سبتمبر 2019

مصطفى محمد

استطاع نادي الزمالك المصري أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب بترو سبورت.



تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وإمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد وخالد بوطيب

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بينما بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع :السيد سالم محمد انور محمود رزق اسامه العزب

خط الوسط :نور السيد الغندور كريم الديب

خط الهجوم جدو اوكوي خالد قمر

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري المصري

وبدأت المباراة بخطورة هجومية من نادي الزمالك الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 6 عن طريق مصطفى محمد ولكن بعد هذا الهدف تراجع أداء نادي الزمالك بشكل كبير وحاول لاعبو الاتحاد كثيرا خطف هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يحصل الزمالك على أول ثلاث نقاط له في الدوري المصري الممتاز ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب الدوري ببنما يظل رصيد الاتحاد السكندري بدون نقاط في المركز الأخير.