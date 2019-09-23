رسميا.. بيلسا يحصد جائزة من جوائز الأفضل في العالم

الإثنين 23 سبتمبر 2019 بيلسا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين 23 سبتمبر رسميا عن الفائز بجائزة أفضل روح رياضية في العالم لهذا العام.

بيلسا يحصد جائزة خلال حفل توزيع جوائز الأفضل Advertisements وفاز الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل روح رياضية في العالم لهذا العام بشكل رسمي. المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول.

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