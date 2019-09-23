فرسان «سعود» يشاركون بمسيرة اليوم الوطني

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جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (بريدة) ضمن البرامج التي نفذها ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم باليوم الوطني ٨٩، شاركت الخيول العربية الأصيلة (فرسان ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم) بمسيرة اليوم الوطني ممثلة للميدان. ضمن البرامج التي نفذها ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم باليوم الوطني ٨٩، شاركت الخيول العربية الأصيلة (فرسان ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم) بمسيرة اليوم الوطني ممثلة للميدان. وذكر مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم عبدالعزيز عبدالله التويجري، أن هذه المشاركة كانت أقل ما يقدم للوطن الغالي فى اليوم الوطني، وأشكر من مثلونا في هذه المسيرة فى يوم مهم جدا لكل السعوديين.



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