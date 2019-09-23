شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه التحية للاعبي الاتحاد في غرفة خلع الملابس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على التوجه لغرف خلع ملابس فريق الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء المباراة التى جمعت الأبيض مع زعيم الثغر، مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت لصالح الأبيض بهدف دون رد، على ستاد بتروسبورت.

قام مرتضى منصور، بتحية لاعبى الاتحاد على أداءهم فى المباراة رغم الهزيمة من الزمالك، قبل أن يتوجه بعدها إلى غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض، لتوجيه التحية لاعبيه على الأداء وحصد أول ثلاثة نقاط فى مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.