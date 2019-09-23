شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه التحية للاعبي الاتحاد في غرفة خلع الملابس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قام مرتضى منصور، بتحية لاعبى الاتحاد على أداءهم فى المباراة رغم الهزيمة من الزمالك، قبل أن يتوجه بعدها إلى غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض، لتوجيه التحية لاعبيه على الأداء وحصد أول ثلاثة نقاط فى مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.
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