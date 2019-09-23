شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد.. حازم امام يشيد بأداء مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد أشاد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، على أداء امصطفي محمد مهاجم الفريق أمام الاتحاد السكندري، مؤكداً أن مهاجم يجيد التحرك بشكل مميز ويتمكن من استغلال الفرص .

الزمالك ضد الاتحاد وفاز الزمالك أمام الاتحاد بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولي ببطولة الدوري .

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الزمالك ضد الاتحاد وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون سبورت، أداء مصطفي محمد يشبه كثيراً لحسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لسموحة، مشيراً إلي أن مهاجم الزمالك يتعب جميع المدافعين بسبب تحركاته الكثيرة .

الزمالك ضد الاتحاد وانتقد حازم إمام، أداء ثنائي الزمالك محمد أوناجم وإمام عاشور بسبب حفاظهما علي الكرة كثيراً دون ايجابية علي مرمي الاتحاد السكندري، موضحاً أن فقدان الكرة كان كثيراً من جانب الفريقين .