شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد.. حازم امام يشيد بأداء مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الزمالك ضد الاتحاد وفاز الزمالك أمام الاتحاد بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولي ببطولة الدوري .
الزمالك ضد الاتحاد وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون سبورت، أداء مصطفي محمد يشبه كثيراً لحسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لسموحة، مشيراً إلي أن مهاجم الزمالك يتعب جميع المدافعين بسبب تحركاته الكثيرة .
الزمالك ضد الاتحاد وانتقد حازم إمام، أداء ثنائي الزمالك محمد أوناجم وإمام عاشور بسبب حفاظهما علي الكرة كثيراً دون ايجابية علي مرمي الاتحاد السكندري، موضحاً أن فقدان الكرة كان كثيراً من جانب الفريقين .
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