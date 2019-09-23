شكرا لقرائتكم الزمالك ضد سموحة.. طلعت يوسف يهنئ القلعة البيضاء بعد الفوز على فريقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الزمالك ضد سموحة أضاف يوسف أن فريقه تأثر فى بداية المباراة بإصابة كريم الديب، مشيرًا إلى أن التوفيق غاب عن فريقه بعدم تسجيل الأهداف، وهذا وارد بين فى كرة القدم، مؤكدًا أن الأداء تغير فى الشوط الثانى بسبب التغيرات التى قام بها ، كاشفا عن رضاه التام عن أداء لاعبيه إلا أنه غير راضى عن النتيجة مؤكدا أنه كان يتمنى أن يحقق الفوز او التعادل على أقل تقدير للعودة للإسكندرية بنتيجة إيجابية .
الزمالك ضد سموحة وأشار المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى أن هذا الموسم سيشهد أداء يليق بمستوى زعيم الثغر، وعن أحقية فريقه فى الحصول على ركلة جزء أمام الزمالك، قال: "لم أرى الكرة بشكل جيد".
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