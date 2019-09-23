شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. الاتحاد يلجأ للعمق الدفاعي أمام الزمالك فى 60 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انخفضت وتيرة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى الدقائق الأولى من الشوط الثاني للمباراة ووصل اللقاء الى الدقيقة الستين دون أن تكون هناك محاولة جادة من الفريقين على المرمى لتظل النتيجة عند تقدم الأبيض بهدف نظيف.

ويلتقى الزمالك ضد الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقامة على أرضية ملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة والتى يسعى فيها المارد الأبيض الى بداية المنافسة وبقوة على لقب أشهر بطولة محلية بعد خسارتها النسخة الماضية لصالح النادى الأهلي.

وجاء هدف مصطفى محمد فى الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أثر تسديدة قوية على يمين عماد السيد لتسكن المرمى وتصبح النتيجة هدف دون رد ضد الاتحاد السكندري.

ولجأ الاتحاد بقيادة طلعت يوسف الى العمق الدفاعي لغلق المساحات على الأبيض مع بداية الشوط الثاني وذلك بهدف الخروج من المباراة بالشكل الذى يحقق له الخروج اآمن على أمل خطف هدف التعادل.

وجاء التشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

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جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب

خط للوسط: نور السيد – خالد الغندور - كريم الديب - إيمانويل أوكوي

خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو

الزمالك يواصل سيطرته فى الشوط الأول

وحسم فريق الزمالك نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد الاتحاد السكندري لصالح بهدف مصطفى.

ومنح الهدف المبكر لفريق الزمالك ضد الاتحاد السكندري التفوق خلال فعاليات الشوط وفرض الأبيض كلمته بعدما بدأ اللاعبون المباراة بضغط عالي على المنافس الساحلي الذى فشل فى الصمود لأكثر من 6 دقائق حتى استطاع مصطفى محمد مهاجم الأبيض تسجيل الهدف الأول.

حاول الزمالك بعدها الوصول والتنويع الهجومى للهجمات الا أن الفريق السكندرى بقيادة طلعت يوسف حاول علاج الأخطاء التى وقع فيها وأغلق المساحات الخلفية فى الفريق حتى أنه استطاع الخروج بفارق الهدف المبكر فقط لصالح الأبيض على أمل التعديل فى الشوط الثاني من المباراة.