شكرا لقرائتكم محمد فضل حكما للمصرى وبطل زنجبار بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم سوداني بقيادة صبري محمد فضل حكم ساحة ، لمباراة المصري البورسعيدي و ماليندي بطل زنجبار في بطولة الكونفدرالية .

ويعاون صبري محمد فضل، كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز علي محمد حامد كمساعدين بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الغاني مونكايلا ناسام أدم مهام مراقب المباراة.

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ويلتقي المصري مع ماليندي السبت المقبل، ضمن مباريات اياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.