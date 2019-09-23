شكرا لقرائتكم محمد فضل حكما للمصرى وبطل زنجبار بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاون صبري محمد فضل، كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز علي محمد حامد كمساعدين بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الغاني مونكايلا ناسام أدم مهام مراقب المباراة.
ويلتقي المصري مع ماليندي السبت المقبل، ضمن مباريات اياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.
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